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Notizie Maspero Fiorentina

Maspero: "Belotti? Sarà accolto male, non sarà facile per lui. Bonaventura potrebbe risolvere la partita"

02 marzo 2024 17:53

Maspero: "Castrovilli è un giocatore da tenere d'occhio, ha le capacità per poter spostare gli equilibri"

17 maggio 2023 15:16

Maspero: "Possono arrivare soddisfazioni dalle coppe ma Fiorentina non ha rosa per competere con le big"

24 aprile 2023 19:11

Maspero: "Vlahovic? Ero titubante, Prandelli la svolta. Italiano deve lavorare in serenità"

28 luglio 2021 19:57

Maspero: "Ho visto una Fiorentina apatica, senza identità. Manca l'idea di dimostrare qualcosa"

19 maggio 2021 21:29

Maspero: "Fiorentina e Torino sono due squadrette. Chiesa? Le voci di mercato sono uno stimolo in più"

04 dicembre 2019 19:49

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