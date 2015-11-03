Notizie Maspero Fiorentina

Maspero: "Belotti? Sarà accolto male, non sarà facile per lui. Bonaventura potrebbe risolvere la partita"
02 marzo 2024 17:53
Maspero: "Castrovilli è un giocatore da tenere d'occhio, ha le capacità per poter spostare gli equilibri"
17 maggio 2023 15:16
Maspero: "Possono arrivare soddisfazioni dalle coppe ma Fiorentina non ha rosa per competere con le big"
24 aprile 2023 19:11
Maspero: "Vlahovic? Ero titubante, Prandelli la svolta. Italiano deve lavorare in serenità"
28 luglio 2021 19:57
Maspero: "Ho visto una Fiorentina apatica, senza identità. Manca l'idea di dimostrare qualcosa"
19 maggio 2021 21:29
Archivio