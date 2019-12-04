Maspero: "Fiorentina e Torino sono due squadrette. Chiesa? Le voci di mercato sono uno stimolo in più"

Queste le parole di Riccardo Maspero a Radio Sportiva: "Ad inizio stagione Montella aveva trovato la quadra poi è arrivata la sfortuna. Ora Fiorentina e Torino sono due squadrette che devono a fine an...

Queste le parole di Riccardo Maspero a Radio Sportiva: "Ad inizio stagione Montella aveva trovato la quadra poi è arrivata la sfortuna. Ora Fiorentina e Torino sono due squadrette che devono a fine anno raggiungere il miglior piazzamento possibile. Il problema di Chiesa è la condizione, purtroppo è arrivato nel momento sbagliato ma a breve tornerà. Commisso sa che questo è un anno di transizione e sta valutando chi tenere e chi no. Chiesa dà sempre il massimo in campo, le voci di mercato sono uno stimolo in più a far bene non un disturbo.