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Maspero: "Fiorentina e Torino sono due squadrette. Chiesa? Le voci di mercato sono uno stimolo in più"

Queste le parole di Riccardo Maspero a Radio Sportiva: "Ad inizio stagione Montella aveva trovato la quadra poi è arrivata la sfortuna. Ora Fiorentina e Torino sono due squadrette che devono a fine an...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2019 19:49
Maspero: "Fiorentina e Torino sono due squadrette. Chiesa? Le voci di mercato sono uno stimolo in più" -
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Queste le parole di Riccardo Maspero a Radio Sportiva: "Ad inizio stagione Montella aveva trovato la quadra poi è arrivata la sfortuna. Ora Fiorentina e Torino sono due squadrette che devono a fine anno raggiungere il miglior piazzamento possibile. Il problema di Chiesa è la condizione, purtroppo è arrivato nel momento sbagliato ma a breve tornerà. Commisso sa che questo è un anno di transizione e sta valutando chi tenere e chi no. Chiesa dà sempre il massimo in campo, le voci di mercato sono uno stimolo in più a far bene non un disturbo.

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