Maspero: “Belotti? Sarà accolto male, non sarà facile per lui. Bonaventura potrebbe risolvere la partita”

L’ex giocatore della Fiorentina e del Torino, Riccardo Maspero, ha concesso una lunga intervista a Torinogranata.it in vista del match di questa sera. Ecco che le sue parole:

“Torino che deve assolutamente continuare a crederci perché è 10°, anche se insieme al Monza, e la Fiorentina che è 7ª ha solo 5 punti in più e Lazio e Napoli 2 con i biancocelesti che ieri sera hanno perso con il Milan e vedremo alle 18 cosa faranno Monza e Roma, i giallorossi sono sesti e hanno 8 punti in più, ma potrebbero rimanere dove sono o fare solo un passetto in avanti oppure avanzare però bloccare il Monza. In questa giornata e nella prossima ci sono tanti incroci e poi va tenuto conto che Inter, Milan, Atalanta, Roma, Fiorentina, Lazio e Napoli contemporaneamente sono impegnate anche nelle coppe europee e si deve vedere come si preparano e con che spirito affrontano il campionato. Chiavi tattiche di Juric e Italiano? Non credo che staranno a pensare una all’altra, ma si concentreranno per mettere in campo il miglior gioco possibile sia da parte dei singoli sia del collettivo. Sarà un attacco contro difesa da ambo le parti. Con il gioco di Juric credo che ci sia poca tattica, perché nell’uno contro uno ci sono soprattutto molta aggressività e corsa. Italiano magari è un po’ più attento alle coperture e alle diagonali. Chi potrebbe risolvere questa partita? Nel Torino, Zapata che credo sia un giocatore non solo importante, ma in area veramente forte. Nella Fiorentina, Bonaventura, che se è in partita e sta bene, è colui che può far fare il salto di qualità. Per Belotti non sarà una partita semplice, perché per quanto il suo addio al Torino sia andato come tutti sappiamo è stato un periodo della sua vita professionale importante. Penso che sarà accolto male per quel che riguarda la partita, ma quello che ha fatto Belotti per il Torino non si può cancellare. Fondamentalmente ha fatto tanto poi però le dinamiche sono andate diversamente e non sempre ci si può lasciare nel migliore dei modi”.

