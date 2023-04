Maspero: “Possono arrivare soddisfazioni dalle coppe ma Fiorentina non ha rosa per competere con le big”

L’ex Fiorentina e Cremonese, Riccardo Maspero, ha parlato a Radio Sportiva della semifinale di ritorno di Coppa Italia che andrà in scena giovedì sera. Queste le sue dichiarazioni:

“Fiorentina protagonista in Europa per la prossima stagione? In Coppa Italia certamente ha una grande possibilità di arrivare in finale. Il gap tecnico con la Cremonese è importante, la squadra viola deve gestire la gara di ritorno e aspettare l’avversario in finale. In campionato i viola hanno qualcosa in più del Torino ma non una rosa completa per competere con le grandi”.

