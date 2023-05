Maspero: “Castrovilli è un giocatore da tenere d’occhio, ha le capacità per poter spostare gli equilibri”

Riccardo Maspero, ex di Fiorentina e Torino, che si scontreranno nella prossima gara di Serie A, è intervenuto ai microfoni di TorinoGranata.it per parlare del match. Queste le sue parole:

“Il Torino potrà approfittare dei molteplici impegni che ha affrontato e dovrà affrontare la Fiorentina. Sono due squadre che arrivano a questa partita in forma perché stanno facendo molto bene ultimamente e hanno le carte in regola per giocarsi l’8° posto fino alla fine. Il Torino è più sereno nel programmare la partita, mentre invece la Fiorentina ha il pensiero della semifinale di Conference e della finale di Coppa Italia. Da considerare però che se la partita di Conference andrà bene i viola arriveranno contro il toro con grande entusiasmo e una grandissima autostima. Per me la partita la vincerà chi avrà più benzina nelle gambe”

Maspero ha poi proseguito parlando dei due allenatori, Juric e Italiano:

“Hanno due stili di gioco diversi ma entrambi hanno avuto un impatto importante sulla squadra, si studieranno molto in questi giorni e alla fine ognuno cercherà di utilizzare le armi migliori per battere l’altro”

L’ex centrocampista ha poi parlato di Giacomo Bonaventura:

“Non fosse squalificato direi Bonaventura, è un giocatore fantastico. Al suo posto giocherà Castrovilli che è comunque un calciatore da tenere d’occhio, è in grado di spostare gli equilibri”

