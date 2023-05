Graziani: “Stagione fallimentare? No, la squadra è in crescita e i tifosi devono godersi il momento”

Francesco Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della semifinale di domani sera tra Fiorentina e Basilea. Queste le sue parole:

“Una partita così si prepara sotto tutti i punti di vista, sarà importante soprattutto essere uniti come gruppo, per ribaltare il risultato. Se la Fiorentina fa un gol subito metterà in difficoltà il Basilea”

L’ex calciatore ha poi continuato parlando della stagione della squadra viola sollecitato dalle domande e i commenti dei tifosi, che vedono l’assenza di trofei come un fallimento:

“Questa è stata una buona stagione, non si può certo dire che è fallimentare se usciremo dalla Conference. Il percorso che sta facendo la squadra è la cosa più importante, c’è stata una crescita importante sotto il punto di vista del gioco e della compattezza del gruppo. Abbiamo la possibilità di conquistare un’altra finale, sarà un’esperienza bellissima, invito i tifosi a non pensare al passato ma a godersi il momento”

Graziani ha poi parlato della formazione probabile e di Nico Gonzalez:

“Faccio fatica a dire la formazione, allenatore e staff hanno la squadra sotto gli occhi, avranno tutti i parametri per valutare i giocatori. Sarà importante anche valutare chi potrebbe essere più utile a partita in corso. Farei giocare Nico Gonzalez anche se non sta passando un buon momento, è un giocatore che può inventare una giocata dal nulla, giocatori così devono stare sempre in campo”

Graziani ha infine chiuso parlando della differenza che c’è tra la Fiorentina e le squadre che vanno in Champions:

“Io ho sempre detto che la Fiorentina deve valutare l’operato di squadre che hanno un monte ingaggi simile e stanno facendo cose interessantissime, come Atalanta e Lazio. Le squadre che fanno la Champions hanno il doppio degli ingaggi, come la Roma, che comunque in Champions non ci arriverà”.

