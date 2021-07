Maspero: “Vlahovic? Ero titubante, Prandelli la svolta. Italiano deve lavorare in serenità”

Riccardo Maspero, ex fantasista Viola, è intervenuto ai microfoni di TMW News per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Adesso è tutto bello, tutti vincono e nessuno retrocede. Ora bisogna lasciare lavorare il gruppo e farla preparare, capire i punti deboli e di forza e da qui in poi costruire la squadra che possa portare a casa i punti”.

ITALIANO “Italiano ha idee però va fatto lavorare in serenità. Firenze è Firenze, è il posto più bello per vivere e giocare a calcio ma è anche il più difficile. A Firenze amano solo la Fiorentina, non c’è un’altra squadra”.

VLAHOVIC “Ero all’inizio titubante perché lo vedevo come un giocatore che si credeva pronto quando doveva invece fare ancora dei passaggi per diventare un campione. Merito a lui e Prandelli che ha tirato fuori il massimo da questo ragazzo. Ripeto, tanto di cappello a Cesare e anche al giocatore che ha capito che un certo atteggiamento non lo avrebbe portato lontano e si è messo a disposizione lavorando anche per la squadra fino a diventare un giocatore di livello internazionale”.

