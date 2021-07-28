Canovi: "Antognoni anima della Fiorentina: l'addio grave errore. Mercato? In Italia è tutto fermo"

Le parole di Dario Canovi ai microfoni di Radio Bruno

Dario Canovi, decano dei procuratori di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

MERCATO "Il mercato in Italia è fermo, non ci sono soldi".

RINNOVI "Mentre per quanto riguarda i rinnovi va sottolineata una costante, tante società stanno commettendo gli stessi errori. Ovvero aspettare l'ultimo momento per rinnovare i contratti, adesso si trovano in grande difficoltà. Tanti i casi spinosi".

VLAHOVIC "La Fiorentina ha il suo in Vlahovic, all'inizio della passata stagione con un leggero aumento di ingaggio avrebbe rinnovato molto volentieri. Poi ha segnato a raffica e le pretendenti ed interessamenti sono aumentati. Nel calcio è importante leggere il momento".

ANTOGNONI "L'addio è una cosa grave. Giancarlo non è solo la bandiera della Fiorentina ma anche un ottimo dirigente ed una brava persona. L'anima della Fiorentina. Arrivare ad una separazione del genere è certamente un errore".

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