Graziani: "Attacco? Servono giocatori funzionali. Italiano dovrà decidere il futuro di Kokorin"

Le parole di Ciccio Graziani ai microfoni di Radio Bruno

Francesco Ciccio Graziani, ex giocatore Viola ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Se fai 3 o 4 amichevoli con squadre di dilettanti alla prima partita vera puoi andare in difficoltà. Importante giocare con l’Espanyol. La Roma sta affrontando avversarie ben più impegnativi. In attacco servono giocatori funzionali. Al momento Kokorin non ha lasciato tracce, difficile valutarlo. Italiano deve capire se è un giocatore serio o va ceduto".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/moena-2021-si-rivede-callejon-torello-e-tanta-tattica-milenkovic-lultimo-a-lasciare-il-campo/146845/