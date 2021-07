Moena 2021, si rivede Callejon. Torello e tanta tattica. Milenkovic l’ultimo a lasciare il campo

Alle ore 17.30 è iniziato l’allenamento della Fiorentina. Maleh presente insieme al gruppo. Assente Krastev che ha accusato un lieve fastidio stamani, leggero affaticamento, inizialmente ha lavorato in piscina. Lavoro di fondo per Sasha Kokorin. Italiano ha diviso il gruppo in due squadre, prima “torello” poi esercitazione sugli esterni. Si rivede al centro sportivo Callejon, lavoro in palestra per lo spagnolo.

