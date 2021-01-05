Sconcerti: "La Fiorentina è una squadra sbagliata. Caicedo? L'ideale, ma non risolve i problemi"

Mario Sconcerti è intervenuto alla trasmissione Stadio Aperto per commentare la situazione in casa Fiorentina

Mario Sconcerti, ex direttore e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto trasmissione di TMW Radio. Ecco le sue parole:

CAICEDO "Caicedo è la soluzione ideale, ma capisco anche che il giocatore, a 32 anni, voglia tanti soldi. Vero che oggi ormai si gioca bene anche avanti d'età. Fisicamente è integro, lo ritengo ideale per giocare con due punte assieme a Vlahovic. Tra le varie soluzioni, sarebbe veramente la migliore".

REGISTA "Ne puoi fare anche a meno. Manca l'accompagnare il gioco, quello che avevo visto a Torino. Contro il Bologna si è tornati al passaggino orizzontale e al cross come unica soluzione. Non solo mancano attaccanti, ma pure centrocampisti che si inseriscano: l'unico è Castrovilli, certamente non Amrabat e Borja Valero. Questa è una squadra sbagliata, e non la risolvi neanche con Caicedo: lui però almeno permette a Vlahovic di partire più da lontano in corsa, prendendosi il peso di andare sulla profondità".

KOUAMÈ "Per me non sarebbe tanto difficile da inserire oggi, basta togliere un difensore... Il suo futuro lo deciderà la Fiorentina, io dico però solo che lo scorso anno abbiamo fatto un mercato già praticamente tutto saltato. Non capisco l'ostracismo verso Cutrone e Duncan: per carità, sono giocatori normali ma non possiamo continuare a bocciare la gente senza farla giocare. Poi vanno da altre parti e diventano giocatori. Oggi si sta capendo che siamo stati tutti frettolosi con Iachini, per poi ritrovarsi oggi con la stessa formazione, addirittura aggravata dall'aggiunta di un difensore in più. Sta a noi aspettare e stare calmi".

STILE DI GIOCO "La Fiorentina non può continuare a giocare con cinque difensori e una seconda punta che non fa gol, più un centravanti a cui non arriva un pallone".

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