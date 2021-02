Di Gennaro: “La Fiorentina non si può permettere due punte di ruolo. Castrovilli si gioca l’Europeo con Pessina”

Antonio Di Gennaro, opinionista e telecronista Rai, è intervenuto durante la messa in onda di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare del momento in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

MOMENTO FIORENTINA “Prandelli è stato molto onesto nel dire che c’è bisogno di raggiungere i 40 punti. Non credo che la Fiorentina riesca a permettersi due attaccanti di ruolo insieme, penso si andrà avanti con Ribery insieme a Vlahovic. Nelle prossime quattro partite si giocano molto, a differenza di quanto pensavano a inizio anno: dopo una stagione così, per me, ci sarà da cambiare tutto per quanto riguarda il progetto tecnico”.

BARELLA-CASTROVILLI-PESSINA “Barella sicuramente è tra i più forti in Europa, ora sta iniziando pure a fare gol. Pessina è già nel giro azzurro, ed è un ragazzo serissimo, di un’intelligenza unica, tirato su da Juric a Verona. Sappiamo che a centrocampo Mancini ha grandi interpreti, forti, di inventiva e di classe, e penso che Pessina se la giocherà con Castrovilli, che ultimamente ha perso un po’ di smalto”.

