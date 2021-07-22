Galderisi: "Vlahovic motivato dal cambio allenatore. Callejon? Non è un calciatore finito"

Le parole di Giuseppe Galderisi ai microfoni di TMW Radio

Giuseppe Galderisi, ex attaccante ed adesso allenatore, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare del futuro di Dusan Vlahovic e Jose Maria Callejon. Ecco le sue parole:

VLAHOVIC "Intanto credo sarà motivato dal cambio di allenatore. Fa le cose con leggerezza, ma di quella cattiva. Non mi sembra uno che si adagia, anzi mi sembra tutti lo stiano esaltando per la cattiveria nell'approccio. Certo, gli servirà un contorno di un certo valore: con Italiano anche un giocatore di medio livello può dare di più e l'insieme rendere meglio. La Fiorentina deve girare pagina".

CALLEJON "A Napoli ha fatto stra-bene, cambiando ha avuto qualche difficoltà: è mancata la forza per esaltare le sue qualità. Per me non è un giocatore finito, ha bisogno di sentirsi importante e la capacità dell'allenatore è quella di saperli tenere dentro".

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