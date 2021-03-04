De Biasi: "Ieri una Fiorentina discreta. Era una partita da pareggio, decisivi i singoli episodi"

Le parole di Gianni De Biasi

Gianni De Biasi, commissario tecnico dell'Azerbaigian, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Ecco le sue parole:

FIORENTINA "Ieri non hanno giocato una brutta partita, anzi ha fatto una partita discreta. Spesso il risultato è determinato da episodi singoli, ma la Fiorentina ha fatto discretamente. La Roma ha capitalizzato al massimo una partita da X".

TORINO "Davide è ragazzo intelligente, uno che sa calarsi in una situazione che conosce da giocatore e adesso anche da allenatore. Può tirare fuori il massimo dai suoi, ha grandi capacità empatiche e volontà: gli auguro ogni bene, e credo che riuscirà quanto gli viene chiesto".

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