Fiorentina in ritiro? Il no arriva da Prandelli: “Non serve, i ragazzi stanno lavorando tanto”

Al termine della partita di ieri con la sconfitta della Fiorentina contro la Roma, era circolata la possibilità di andare in ritiro per la squadra viola fino alla partita di domenica contro il Parma, in programma a Firenze alle ore 15. A dire no alla ritiro è stato proprio Cesare Prandelli, che interrogato su questo argomento in sala stampa ha dichiarato: “Non è il ritiro la medicina, lo abbiamo già fatto, questi ragazzi stanno lavorando tanto. Ci dobbiamo calare nella realtà e la realtà è questa. Dobbiamo giocare con la rabbia agonistica di oggi e fare quello che ci chiede la società e i nostri tifosi”

SAPONARA SCRIVE UNA LETTERA PER ASTORI: “CARO DAVIDE…”