Notizie De Biasi Fiorentina

De Biasi: "La Fiorentina con Vanoli ha cambiato passo. Il mister ha dato equilibrio e riavvicinato i tifosi"
09 marzo 2026 16:20
De Biasi: "Non bisogna rimpiangere Kayode. I dirigenti hanno fatto bene ad accettare l'offerta"
28 ottobre 2025 17:48
De Biasi: "Il gol del 2-2 subito dalla Fiorentina è imbarazzante. Non si può subire così a certi livelli"
03 maggio 2024 15:37
De Biasi non ha dubbi: "Vlahovic è l'uomo che può cambiare il destino di questo campionato"
28 dicembre 2021 10:19
De Biasi: "Vlahovic? Capisco la delusione di Firenze, ma non si può rinunciare ai sogni"
13 ottobre 2021 22:12
De Biasi: "Ho provato a giocare come la Fiorentina di Italiano, ho preso 3 gol. Bisogna provarci"
12 ottobre 2021 16:36
De Biasi: "Gonzalez? Che stupidata contro l'Inter, ma crescerà. È una Fiorentina da Europa"
23 settembre 2021 21:33
De Biasi: "Ieri una Fiorentina discreta. Era una partita da pareggio, decisivi i singoli episodi"
04 marzo 2021 21:08
De Biasi: "Il 3-4-3 è una alternativa credibile, se si vuole inserire un punto di riferimento davanti"
23 ottobre 2019 20:37
De Biasi: "Chiesa deve ancora esplodere, non deve fare i gesti come contro l'Atalanta. Biraghi.."
12 ottobre 2018 19:45
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