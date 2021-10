De Biasi: “Ho provato a giocare come la Fiorentina di Italiano, ho preso 3 gol. Bisogna provarci”

Gianni De Biasi oggi allena l’Azerbaigian. A poche ore dal big match di Nations League con la Serbia a Belgrado, ha parlato in esclusiva a TMW, queste le sue parole:

De Biasi, come arrivate alla sfida di stasera con la Serbia?

“Purtroppo veniamo da una sconfitta clamorosa contro l’Irlanda. Giocavamo in casa e pensavamo di potercela giocare, anche alla luce della buona prestazione che avevamo fatto un mese prima a Dublino (1-1, ndr). Peccato, perché stavolta abbiamo preso gol subito, ci siamo innervositi e alla fine siamo usciti sconfitti per 0-3. La verità è che facciamo fatica a segnare. Mi auguro che, nonostante le assenze, potremo sbloccarci proprio stasera contro una squadra di grande qualità come la Serbia”.

Il pericolo principale stasera si chiamerà Dusan Vlahovic. Spera di trovarlo distratto dal caso rinnovo esploso a Firenze?

“Purtroppo stasera gioca in casa con la sua Serbia… Vlahovic è un calciatore sulla cresta dell’onda. Firenze oggi è lontana, domani rientrerà in Italia e sentirà cosa avranno da dirgli. Dal mio punto di vista, credo che fin quando Dusan si comporterà da professionista esemplare qual è, i tifosi della Fiorentina potranno solo applaudirlo”.

Passiamo alla Serie A: il Napoli è partito forte, l’Inter convince anche senza Conte, il Milan sta trovando continuità…

“Il campionato italiano è sempre più bello e divertente, anche quest’anno sarà una bella lotta fino alla fine. Finora il Napoli è stato sicuramente la sorpresa, tra virgolette, visto che sapevamo già che era attrezzato per fare bene. Mister Spalletti però ha avuto un decollo fantastico con gli azzurri. Come rivelazione, per il tipo di calcio che fa, cito invece la Fiorentina. Con Italiano i viola sono riusciti a cambiare pelle e oggi giocano alti andando a prendere sempre gli avversari. Confesso che ci abbiamo provato anche noi contro l’Irlanda, ma poi abbiamo preso tre gol (ride, ndr). Nella vita però bisogna sempre provarci”.

CASSANO E IL RETROSCENA SU PRADE’ ALLA ROMA