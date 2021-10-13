De Biasi: "Vlahovic? Capisco la delusione di Firenze, ma non si può rinunciare ai sogni"

Le parole di Gianni De Biasi ai microfoni del Pentasport

Gianni De Biasi, CT dell'Azerbaijan, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, dopo la sconfitta rimediata per 3-1 contro la Serbia di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole:

SERBIA-AZERBAIJAN "Abbiamo provato a sfruttare qualche ripartenza ma la Serbia ha una qualità di gioco molto importante. Detto ciò abbiamo giocato molto bene, meritavamo sicuramente di più. Sui rigori fischiati ci sarebbe da discutere ma lasciamo perdere".

VLAHOVIC "Per esperienza e forza dimostra trent'anni. Non è facile da marcare e sul secondo gol è stato bravo a farsi trovare pronto. Per l'età che ha è veramente maturo. Nonostante la situazione mediatica in cui si trova riesce a resistere alla pressione. Purtroppo nel calcio di oggi queste cose succedono, quando arriva la sirena di turno nessuno dice mai di no. Se nella tua testa hai sogni grandi nulla ti sembra impossibile. Sono convinto che dovunque vada farà bene. Capisco anche la delusione della città visto la sua forza. Esperienza all'estero? Sono l'ultimo dei romantici, mi piace tanto fare nuove esperienze di vita e di calcio. Volevo ripetere ciò che ho fatto con l'Albania qui in Azerbaijan, dove la situazione è più complicata. Se rimaniamo uniti possiamo davvero fare cose importanti".

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