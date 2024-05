De Biasi: “Il gol del 2-2 subito dalla Fiorentina è imbarazzante. Non si può subire così a certi livelli”

L’allenatore Gianni De Biasi, ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, ha così commentato il secondo gol subito dalla Fiorentina contro il Club Brugge, nel match di andata valido per la semifinale di Conference League. Queste le sue parole sulla rete realizzata da Thiago:

“Il gol del 2-2? Non si può prendere gol in quel modo. La Fiorentina ha fatto la sua partita, ma alla fine c’è un gol di troppo subito. Quella palla lunga buttata alla viva il parroco. Non esiste che un episodio del genere possa mettere in dubbio una qualificazione che sarebbe potuta essere già chiusa. Nei frangenti importanti della stagione, come sicuramente è una semifinale europea, non si possono commettere certi errori. La Fiorentina rischia di non andare in finale per un gol subito in maniera imbarazzante, lo posso capire nelle categorie giovanili, ma non a certi livelli”.

