De Biasi: "Il 3-4-3 è una alternativa credibile, se si vuole inserire un punto di riferimento davanti"

Gianni De Biasi ha parlato a radio TMW sul modulo che utilizza Vincenzo Montella: "Montella sa valutare gli equilibri di squadra, Chiesa e Ribery danno pochi riferimenti davanti aprendo gli inseriment...

Gianni De Biasi ha parlato a radio TMW sul modulo che utilizza Vincenzo Montella: "Montella sa valutare gli equilibri di squadra, Chiesa e Ribery danno pochi riferimenti davanti aprendo gli inserimenti dei centrocampisti. Il 3-4-3 è una alternativa credibile, se si vuole inserire un attaccante vero davanti. Castrovilli mi ha impressionato, può svolgere un ruolo importante. Mi auguro non faccia voli pindarici, gli si deve dare il tempo necessario. di portare avanti una crescita costante".