De Biasi non ha dubbi: “Vlahovic è l’uomo che può cambiare il destino di questo campionato”

Gianni De Biasi, ex calciatore ed allenatore di calcio ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Penso che sia Vlahovic l’uomo che possa cambiare il destino di questo campionato. Se restasse in Italia ovviamente… E non credo che sia una follia provare a prenderlo gennaio anche se andrà a scadenza nel 2022. Lui ha tutto: qualità, intuizione, forza, personalità”.

