In entrata serve solo un vice Vlahovic alla Fiorentina. Soluzioni low cost tipo Nzola dello Spezia o Caicedo del Genoa sono in vantaggio su profili diversi come Borja Mayoral e Joao Pedro. In uscita Amrabat e Kokorin. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

