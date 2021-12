Teotino: “Fiorentina, bene lo spirito d’iniziativa. Però perchè ti schieri con Lotito in Lega?”

Gianfranco Teotino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare delle dieci proposte Viola lanciate questo pomeriggio. Ecco le sue parole: “Le proposte della Fiorentina? Alcune mi sembrano giuste e centrate, altre un po’ fantasiose e infantili, altre ancora sballate. Mi piace lo spirito dell’iniziativa, però non mi pare che la Fiorentina negli ultimi mesi sia stata attiva in Lega, anzi si è schierata con un gruppo che gira intorno a Lotito e quindi intorno a chi non ha interesse nel cambiare il calcio”.

