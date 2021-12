Se adesso Massimo Mauro preferisce Scamacca, vuol dire che la Juve non ha più soldi per Vlahovic

Curiosa la dichiarazione dell’ex giocatore della Juventus, Massimo Mauro, che questa mattina alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Scamacca a me piace anche più di Vlahovic. Mi dà l’idea che in futuro sarà in grado di costruirsi un tiro da solo, magari con un dribbling, mentre Vlahovic avrà sempre bisogno della squadra”

Un pensiero assolutamente legittimo, per carità, ma che non corrisponde proprio alla realtà e al campo dove Vlahovic, soprattutto nella scorsa stagione, ha dimostrato di poter segnare anche da solo e con l’assenza di un gioco di squadre e aiuti dai compagni.

Se un cuore juventino, che da sempre ha fatto crociate per i colori bianconeri, come Massimo Mauro si espone e dice di preferire Scamacca (soli 6 gol quest’anno) a Vlahovic (33 gol in un anno solare) allora potrebbe davvero significare che il budget della Juventus per l’attaccante della Fiorentina sia davvero poco e che quindi dalle parti di Torino, si stanno iniziando a far piacere altri centravanti…

Il fatto che Massimo #Mauro, juventino dentro e fuori, abbia detto che #Scamacca è meglio di #Vlahovic fa capire, sopra ogni dubbio, che in casa #Juventus non hanno un euro per Vlahovic e adesso devono virare su Scamacca — Flavio Ognissanti (@OgnissFla) December 27, 2021

Flavio Ognissanti

VIERI ESTASIATO DALLA FIORENTINA, LE SUE PAROLE