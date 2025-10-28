De Biasi: “Non bisogna rimpiangere Kayode. I dirigenti hanno fatto bene ad accettare l’offerta”

L’allenatore di calcio, Gianni De Biasi, ha parlato a Radio FirenzeViola del rimpianto Kayode e della partita contro l’Inter.

Le sue parole su Kayode: “Dobbiamo pensare che in fase di programmazione si pensa più alle certezze, quindi penso che i tifosi lo possono rimpiangere, ma in quel momento l’offerta era giusta ed è stata accettata. Io penso che all’interno della Fiorentina lavorano persone capaci, però credo che alla fine i veri valori verranno fuori. Credo che ci sia la necessità di ritrovare entusiasmo e fiducia. La Fiorentina tutto sommato non ha avuto un avvio semplice, con Napoli, Como, poi il derby con il Pisa e la Roma”.

Sull’Inter: “L’inter è una squadra forte che ha perso male a Napoli e quindi ci sta che abbia il dente avvelenato. Credo che ci sia voglia di dimostrare il vero livello della squadra, perché ora la squadra deve risalire questa china che sta diventando preoccupante”.

Conclude: “L’Inter può essere fermata sparandogli. A parte gli scherzi, la squadra può giocare con il blocco basso o andare a pressare l’Inter già dall’area di rigore, per far capire all’Inter che è una top squadra che non sarà facile vincere contro la Fiorentina”.