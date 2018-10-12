De Biasi: "Chiesa deve ancora esplodere, non deve fare i gesti come contro l'Atalanta. Biraghi.."

L'ex tecnico dell'Albania Gianni De Biasi ha parlato a Lady Radio della situazione viola, soffermandosi su Chiesa e Biraghi, attualmente in Nazionale. Queste le sue parole

L'ex tecnico dell'Albania Gianni De Biasi ha parlato a Lady Radio della situazione viola, soffermandosi su Chiesa e Biraghi, attualmente in Nazionale. Queste le sue parole: “Credo che Chiesa sia un giocatore di grandissimo livello e che possa arrivare a dare grosse soddisfazioni alla Fiorentina e alla Nazionale. Ha delle doti fisiche e tecniche importanti. Io lo preferisco a sinistra, perché si accentra e riesce ad andare al tiro. Ancora penso che non abbia dimostrato tutto il suo valore. E’ in fase di crescita, e un tecnico come Pioli può dargli una mano in questa sua fase, poi sarà il tempo a decidere chi sarà realmente. L’unica cosa che gli devo dire, è che non deve più fare più quei gesti come contro l’Atalanta, ma penso che Pioli gli abbia già detto qualcosa su questo episodio. Siccome lui ha altre qualità da fare emergere, non deve essere ricordato per un calcio di rigore che ha preso in maniera furba.” Su Biraghi in Nazionale: “C’è da dire che se non fai dei tentativi quando hai la possibilità di farli, quando li puoi fare. Credo che sia un esperimento di Mancini per valutare il ragazzo contro avversari di caratura internazionale. Mi sembra un discreto giocatore che ancora non ha quella maturità per imporsi a livello internazionale. E’ sicuramente un giocatore da osservare, anche perché qui in Italia non abbiamo grosse alternative.”