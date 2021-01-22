Bergomi: "La Fiorentina deve guardare in faccia la realtà. C'è bisogno di lottare per salvarsi"

Giuseppe Bergomi è intervenuto a Stadio Aperto esprimendo il suo pensiero sulla lotta salvezza

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e oggi opinionista e commentatore per Sky Sport, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio per commentare l'attuale momento di difficoltà della Fiorentina. Ecco le sue parole:

Come riassumere le difficoltà di Fiorentina e Torino?

"Sono sempre le aspettative. Due squadre storiche, blasonate, che arrivano da due campionati difficili: quando trovi due squadre come Benevento e Spezia, che arrivano dalla B proponendo un bel calcio, con allenatori bravi e l'ambiente a favore, giocando più leggeri, se non fai le cose per bene puoi rischiare. Quest'anno qualcuna delle grandi rischia: il Genoa ha cambiato allenatore e Ballardini ha dato subito la sua impronta, lo stesso vale per D'Aversa a Parma. Ora a Nicola hanno tolto Meite, e dovranno inserire qualcun altro. La Fiorentina arriva da una brutta prestazione, e come dice Prandelli c'è bisogno di lottare per salvarsi, mettendo da parte le aspettative per guardare solo alla realtà".

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