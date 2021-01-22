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Dai campini, Prandelli cambia modulo, addio 3-4-3, si torna al 3-5-2. Amrabat davanti la difesa

Siamo alla vigilia della partita della Fiorentina contro il Crotone, dal centro sportivo arrivano alcune possibili scelte e cambiamenti di formazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2021 16:10
Dai campini, Prandelli cambia modulo, addio 3-4-3, si torna al 3-5-2. Amrabat davanti la difesa - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano le prime indicazione di formazione della Fiorentina per la partita in programma domani sera al Franchi contro il Crotone. Cesare Prandelli dopo l'umiliazione di Napoli sembrerebbe intenzionato a cambiare l'assetto tattico della squadra. Si passa dal 3-4-3 al 3-5-2 con Amrabat (oppure Pulgar) davanti la difesa, con interni di centrocampo Bonaventura e Castrovilli. In avanti Ribery e Vlahovic. Nella conferenza stampa in programma alle 18 cercheremo di scoprine di più.

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