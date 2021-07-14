Pasqual: "Addio Borja? So cosa vuol dire lasciare la Fiorentina. Auguro il meglio ai Viola"

Le parole di Manuel Pasqual ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio

Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per commentare la vittoria dell'Italia ad Euro2020, ma si è soffermato anche sul ritiro dal calcio giocato dell'ex compagno Borja Valero. Ecco le sue parole:

"L'Italia ha saputo cambiar pelle spesso, anche dentro la stessa partita. Contro squadre meno forti sapeva imporre il suo gioco, con chi sulla carta lo era meno lasciava il gioco per usare armi completamente diverse. Il complimento più grande alla squadra e Mancini"

FIORENTINA "Auguro alla Fiorentina di avere successo e di avere soddisfazioni come ce ne siamo tolti noi in quegli anni quando giocavo con Borja, o anche in quelli prima delle cavalcate europee".

BORJA VALERO "A livello tecnico potrebbe ancora dare qualcosa, non so però fisicamente come potesse stare. Senz'altro avrebbe potuto aggiungere nello spogliatoio ma sono passato pure io attraverso certe scelte societarie e dal giorno in cui ho deciso di dire basta".

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