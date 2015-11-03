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Notizie Manuel Pasqual Fiorentina

Pasqual: "La Fiorentina di Palladino ricorderà per idee di gioco e qualità la squadra di Paulo Sousa del 2015-16"

03 luglio 2024 14:07

Pasqual: "Addio Borja? So cosa vuol dire lasciare la Fiorentina. Auguro il meglio ai Viola"

14 luglio 2021 13:18

Pasqual a TMW Radio: "La paura del virus c'è, ma vince la voglia di tornare a giocare. Cinque cambi? Una boccata d'ossigeno"

05 maggio 2020 17:01

Tuttosport, Pasqual si è proposto alla Fiorentina. Vorrebbe concludere la carriera a Firenze

20 luglio 2019 13:35

Manuel Pasqual: "E' un anno che Astori é venuto a mancare. Manca a tutti perche' era…"

02 marzo 2019 20:00

Pasqual: "Contento della fascia ad Empoli. Rimpiango 0 trofei con i viola e la retrocessione in azzurro"

11 gennaio 2018 09:12

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