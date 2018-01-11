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Pasqual: "Contento della fascia ad Empoli. Rimpiango 0 trofei con i viola e la retrocessione in azzurro"

Nell'edizione odierne de Il Corriere Fiorentino, si può trovare un'intervista all'ex viola, attualmente in forza all'Empoli Manuel Pasqual. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni più salienti:"Son...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 09:12
Pasqual: "Contento della fascia ad Empoli. Rimpiango 0 trofei con i viola e la retrocessione in azzurro" -
Rassegna Stampa
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Manuel Pasqual
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Nell'edizione odierne de Il Corriere Fiorentino, si può trovare un'intervista all'ex viola, attualmente in forza all'Empoli Manuel Pasqual. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni più salienti:

"Sono contento che l'Empoli mi abbia dato la fascia da capitano, il mio predecessore era Laurini poi ha deciso di andarsene, e la società ha apprezzato la mia professionalità. Ho il contratto in scadenza nel 2019 poichè me lo sono spalmato. Il dopo? Non saprei, ma sicuramente non farò l'allenatore. Tra i miei rimpianti più grandi c'è il rammarico di non aver vinto niente con la Fiorentina e di esser retrocesso con la maglia dell'Empoli. La viola attuale è una squadra giovane e nuova, è necessario del tempo. Astori? Contento di vederlo capitano. I Della Valle? Hanno speso tanto per stare in alto, spero che Firenze raggiunga i risultati che merita, non è facile trovare proprietà italiane con queste disponibilità e spero che i fratelli marchigiani restino alla guida della Fiorentina".

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