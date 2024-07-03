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Pasqual: "La Fiorentina di Palladino ricorderà per idee di gioco e qualità la squadra di Paulo Sousa del 2015-16"

L'ex capitano e terzino viola fa una previsione del gioco della squadra che metterà in campo Palladino nella prossima stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2024 14:07
Pasqual: "La Fiorentina di Palladino ricorderà per idee di gioco e qualità la squadra di Paulo Sousa del 2015-16" -
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Manuel Pasqual
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L'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato alla Gazzetta dello Sport della viola di Palladino che verrà: "La parola ampiezza sarà la chiave della prossima Fiorentina, sono contento di questa scelta perché è un tecnico che ha tante idee moderne e veramente interessanti, sarà una squadra che saprà riempire gli spazi vuoti e che cercherà in velocità di creare la superiorità numerica. Le idee di Palladino mi ricordano Sousa per come ci faceva giocare e per la sua filosofia calcistica, mi aspetto Kean come Kalinic per le movenze e per il gioco offensivo e un Nico più centrale alla "Ilicic", Parisi lo vedo titolare perché è forte veramente e merita di giocare dopo un anno di apprendistato, farà quello che il mister diceva di fare a me".

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