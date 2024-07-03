Pasqual: "La Fiorentina di Palladino ricorderà per idee di gioco e qualità la squadra di Paulo Sousa del 2015-16"

L'ex capitano e terzino viola fa una previsione del gioco della squadra che metterà in campo Palladino nella prossima stagione

L'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato alla Gazzetta dello Sport della viola di Palladino che verrà: "La parola ampiezza sarà la chiave della prossima Fiorentina, sono contento di questa scelta perché è un tecnico che ha tante idee moderne e veramente interessanti, sarà una squadra che saprà riempire gli spazi vuoti e che cercherà in velocità di creare la superiorità numerica. Le idee di Palladino mi ricordano Sousa per come ci faceva giocare e per la sua filosofia calcistica, mi aspetto Kean come Kalinic per le movenze e per il gioco offensivo e un Nico più centrale alla "Ilicic", Parisi lo vedo titolare perché è forte veramente e merita di giocare dopo un anno di apprendistato, farà quello che il mister diceva di fare a me".

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