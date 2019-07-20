Tuttosport, Pasqual si è proposto alla Fiorentina. Vorrebbe concludere la carriera a Firenze

Secondo Tuttosport l’ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual, si sarebbe offerto per tornare a giocare con la maglia viola. Il terzino, svincolato dall’Empoli, avrebbe infatti manifestato l’inten...

Secondo Tuttosport l’ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual, si sarebbe offerto per tornare a giocare con la maglia viola. Il terzino, svincolato dall’Empoli, avrebbe infatti manifestato l’intenzione di ritornare a Firenze e concludere lì la sua carriera.