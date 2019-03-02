Manuel Pasqual: "E' un anno che Astori é venuto a mancare. Manca a tutti perche' era…"

Manuel Pasqual, il terzino sinistro dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport dopo il 3-3 con il Parma: "Sicuramente riusciamo a rimanere sempre in partita, siamo stati bravi a crederci. Dobbiamo migliorare...

Manuel Pasqual, il terzino sinistro dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport dopo il 3-3 con il Parma: "Sicuramente riusciamo a rimanere sempre in partita, siamo stati bravi a crederci. Dobbiamo migliorare sulle palle inattive e sui gol concessi. Dobbiamo restare vivi perché possiamo sempre rimettere a posto le cose. Stiamo facendo fatica, i numeri parlano chiaro. I motivi non li conosco, ma dobbiamo migliorare nell'approccio e nella gestione. Dobbiamo mantenere questo passo per forza, perché bisogna rimanere fuori dalla zona rossa. È un anno che Astori è venuto a mancare. Manca a tutti perché era una persona speciale".

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