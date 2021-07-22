Di Gennaro: "Vlahovic? Se pensa ai soldi è finita. Sarà un'annata fondamentale per la Fiorentina"

Le parole di Antonio Di Gennaro ai microfoni di TMW Radio

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista ed adesso opinionista televisivo e radiofonico, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, parlando del futuro di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole:

"Se a vent'anni pensi ai soldi è finita. Non so se rimarrà, la Fiorentina l'ha valorizzato e diamo merito a Prandelli: a Firenze siamo ad un'annata importantissima, fondamentale dopo due anni, quasi tre, difficoltosi. Proveranno a dare un taglio al passato. Se stai dietro agli aumenti d'ingaggio, parliamo di un altro calcio".

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