Rastelli su Ranieri: “La sua bravura starà nel resettare tutto e trasmettere i giusti valori”

L’allenatore Rastelli si è espresso sul momento viola, analizzando anche le parole di Vanoli sul capitano Ranieri

L’allenatore Massimo Rastelli ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola della situazione in casa Fiorentina: “Credo che la Fiorentina possa risalire in classifica perché ha dei valori. Contro la Juventus può essere un punto di partenza, anche se una vittoria non cambia tutto.

La Juventus ha cambiato allenatore, ma ha già giocato tre partite con Spalletti, che non ha stravolto la squadra tatticamente. La Fiorentina dovrà leggere le fasi della gara, perché questa è una capacità che fa la differenza, e gli allenatori cercano di preparare al meglio le partite da questo punto di vista, e credo che Vanoli lo farà”.

Su Ranieri: “Penso che Vanoli abbia voluto sottolineare il fatto che Ranieri si sia meritato la fascia di capitano, per quelli che sono stati i suoi comportamenti. Ha ricevuto delle critiche dai tifosi per degli atteggiamenti che non sono piaciuti, ma ora la sua bravura starà nel resettare tutto, trasmettendo i giusti valori”.