Rastelli: "In questo momento Castrovilli sta faticando, paga il calo complessivo della squadra"

Rastelli ha parlato dell'andamento generale della Fiorentina.

L'allenatore, Massimo Rastelli, ha rilasciato un'intervista su Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni: "In questo momento di sbandamento per la Fiorentina c'è poca chiarezza e non è facile intervenire per aggiustare le cose. Partire con diverse ambizioni e trovarsi a dover lottare per non retrocede è una delle situazioni più complicate. Anche l'assenza di pubblico adesso può pesare. Castrovilli? Posso dire che in questo momento sta faticando, paga un calo di brillantezza ed il momento complessivo della squadra. Attacco gigliato? La scelta è stata fatta in chiave futura, ci sono tre attaccanti giovani e di buona potenzialità, ancora inespressi. Adesso come ora non funziona la squadra viola, se si trova la quadratura c’è la possibilità di valorizzarli".

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