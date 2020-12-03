Calamai: "La cessione di Chiesa ha affossato la Fiorentina. Questa non è una squadra"

Dopo le parole di Pradè arriva il commento del giornalista Luca Calamai

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno sui problemi di casa Fiorentina, queste le sue parole:

"Brava alla società per essere stata sempre diretta e sincera. L'ammissione delle colpe di Pradè va bene, è un qualcosa di cui va dato merito. Se poi parliamo di calcio le cose cambiano. Questa non è una squadra, non ci sono certezze. La cessione di Chiesa ha affossato tutto, insieme con i cali di Ribery e Pezzella. Non abbiamo un centravanti, tante volte la presenza di uno che fa gol fanno sembrare più forte una squadra che magari tanto forte non è. Probabilmente abbiamo fatto complimenti accessivi a questi giocatori. Pradè mi ha rassicurato sulla voglia di Ribery. Per i giocatori adesso sono finiti gli alibi" conclude Calamai.

PRADE' AMMETTE: "SONO RESPONSABILE, COVID CI PENALIZZA. CUTRONE SCELTA TECNICA. MONTIEL ESUBERO"

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