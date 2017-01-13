Repubblica: a giugno si riparte da Di Francesco e dagli italiani

Secondo La Repubblica oggi in edicola, la Fiorentina ripartirà a giugno prossimo da Eusebio Di Francesco. I Della Valle, infatti, non sono affatto convinti né di Giampaolo né di Oddo (il suo Pescara s...

Secondo La Repubblica oggi in edicola, la Fiorentina ripartirà a giugno prossimo da Eusebio Di Francesco. I Della Valle, infatti, non sono affatto convinti né di Giampaolo né di Oddo (il suo Pescara sta naufragando) e si sono ormai adattati all'idea che Sousa andrà via. Si riparte da un tecnico italiano e da calciatori italiani: Sportiello, Chiesa, Astori, Berna e, con ogni probabilità, altri giocatori che arriveranno seguendo la nuova linea di una rosa più italiana.