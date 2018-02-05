Oddo: "Obiettivo Europa League? Fiorentina, Torino e Sampdoria sono superiori a noi"

Massimo Oddo, attuale allenatore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport: "Obiettivo Europa League? Ci dobbiamo provare, ma siamo anche consapevoli che squadre c...

Massimo Oddo, attuale allenatore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport: "Obiettivo Europa League? Ci dobbiamo provare, ma siamo anche consapevoli che squadre come Torino, Fiorentina e Sampdoria sono superiori a noi. Noi però ci siamo, stiamo vivendo un sogno e cercheremo di fare del nostro meglio fino alla fine".