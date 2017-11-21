L'Udinese esonera Delneri, al suo posto in panchina ci sarà Massimo Oddo, sarà lui il nuovo tecnico

"Udinese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico della guida tecnica della prima squadra Mister Luigi Delneri e l’allenatore in seconda Giuseppe Ferazzoli.Udinese Calcio ringrazia Gigi Delneri...

"Udinese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico della guida tecnica della prima squadra Mister Luigi Delneri e l’allenatore in seconda Giuseppe Ferazzoli.

Udinese Calcio ringrazia Gigi Delneri e Giuseppe Ferazzoli per la passione e la dedizione dimostrate ogni giorno in questi 13 mesi trascorsi sulla nostra panchina, e augura loro il meglio per il futuro".

E' scoccata l'ora dell'esonero anche per Gigi Delneri. Il nuovo tecnico dell'Udinese sarà difatti Massimo Oddo: fatale al tecnico di Aquileia la sconfitta interna contro il Cagliari di domenica pomeriggio. Risolto il suo contratto col Pescara, il 41enne allenatore subentra quindi in bianconero, dove affronterà la sua seconda stagione in Serie A.

Alla guida degli abruzzesi era stato esonerato il 14 febbraio scorso, dopo la 24ª giornata, con la squadra all'ultimo posto in classifica e senza alcuna vittoria conseguita sul campo. Delneri saluta il Friuli dopo ben otto sconfitte in 12 gare. Per Oddo contratto stagionale con opzione di rinnovo al conseguimento di determinati obiettivi sportivi.