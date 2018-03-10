Oddo: "Momento surreale, difficile pensare al campo. Non si cancella il dolore per Astori e la famiglia..."
Il tecnico dell'Udinese, Massimo Oddo, è tornato a parlare di Davide Astori: "Viviamo un momento un po’ surreale, quando scendi in campo magari pensi ad altro. Non è semplice cancellare un momento di...
A cura di Redazione Labaroviola
10 marzo 2018 15:00
Il tecnico dell'Udinese, Massimo Oddo, è tornato a parlare di Davide Astori: "Viviamo un momento un po’ surreale, quando scendi in campo magari pensi ad altro. Non è semplice cancellare un momento di dolore come questo. Nei limiti delle nostre possibilità abbiamo cercato di fare quanto possibile, allenandosi in disparte. Siamo tutti vicini alla famiglia di Davide, ma poi la vita continua e dobbiamo fare di tutto per andare avanti nel nostro lavoro, col ricordo ben presente".