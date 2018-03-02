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Oddo senior: "La Fiorentina? Profilo giusto per mio figlio, come l'Udinese. La sua caratura..."

Francesco Oddo, padre dell'allenatore dell'Udinese Massimo, ha parlato a Lady Radio: "I viola? Secondo me la Fiorentina avrebbe potuto fare di più, è una squadra abbastanza giovane che vive di alti e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 marzo 2018 16:11
Oddo senior: "La Fiorentina? Profilo giusto per mio figlio, come l'Udinese. La sua caratura..." -
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Francesco Oddo, padre dell'allenatore dell'Udinese Massimo, ha parlato a Lady Radio: "I viola? Secondo me la Fiorentina avrebbe potuto fare di più, è una squadra abbastanza giovane che vive di alti e bassi. Diciamo che la posizione della viola in classifica rispecchia il valore della squadra. Mio figlio alla Fiorentina? Sarebbe il profilo giusto per lui, ma lo è anche l’Udinese: questi tipi di squadre si confanno alla caratura di tecnico di Massimo: sicuramente la Fiorentina è una piazza molto ambita”.

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