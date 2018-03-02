Oddo senior: "La Fiorentina? Profilo giusto per mio figlio, come l'Udinese. La sua caratura..."

Francesco Oddo, padre dell'allenatore dell'Udinese Massimo, ha parlato a Lady Radio: "I viola? Secondo me la Fiorentina avrebbe potuto fare di più, è una squadra abbastanza giovane che vive di alti e...

A cura di Redazione Labaroviola 02 marzo 2018 16:11

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