Oddo: "Biraghi concreto in attacco, ma deve difendere meglio. E' fortunato perché in Italia..."

Massimo Oddo, ex allenatore - tra le altre - del Pescara, ha parlato a Radio 24 del suo ex calciatore Cristiano Biraghi. Ecco le sue parole: "Cristiano? Parliamo di un giocatore più esperto di Calabri...

Massimo Oddo, ex allenatore - tra le altre - del Pescara, ha parlato a Radio 24 del suo ex calciatore Cristiano Biraghi. Ecco le sue parole: "Cristiano? Parliamo di un giocatore più esperto di Calabria, ma posso dire che per certi versi sono simili: sono concreti davanti, anche se denunciano piccoli limiti in difesa. Sono certo che con il tempo Biraghi potrà migliorare, ma sicuramente è stata brava la Fiorentina a scommettere su questo ragazzo. Cristiano ha la fortuna di giocare in un ruolo in cui in Italia ci sono pochi concorrenti, per cui ha meno pressioni di altri. Ha qualità e le prospettive per lui sono buone".