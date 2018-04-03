Oddio: "La Fiorentina ci ha messo tatticamente in difficoltà. Ci scusiamo con i tifosi"

Al termine di Udinese-Fiorentina, il tecnico bianconero Massimo Oddo ha parlato ai microfoni di Premium. Queste le sue parole: "Momento duro e lunghissimo..

Al termine di Udinese-Fiorentina, il tecnico bianconero Massimo Oddo ha parlato ai microfoni di Premium. Queste le sue parole: "Momento duro e lunghissimo. La realtà è che veniamo da sette sconfitte e non mi interessa parlare di società ma di calcio giocato. Siamo in difficoltà di risultati e in questi momenti ci va tutto contro. Con un rigore contro subito la partita cambia. Dal canto nostro possiamo solo scusarci per le sette sconfitte. Dobbiamo fare un risultato positivo che ci sblocchi. Il problema è mentale perchè molti giocatori non sono sereni e sbagliamo cose semplici. Le scelte che faccio sono giustificati e i cambi non li ho fatti mai per demerito ma per necessità. La Fiorentina tatticamente ci ha messi in difficoltà nel primo tempo e ho dovuto cambiare"