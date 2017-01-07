Oddo: "Ogni giovane allenatore sogna di allenare la Fiorentina. È una big del nostro calcio"
Massimo Oddo, allenatore del Pescara, regala parole al miele per la Fiorentina. E sulla possibilità di allenarla nel futuro...
A cura di Redazione Labaroviola
07 gennaio 2017 10:45
Massimo Oddo ha parlato a Viola Week, il settimanale della Nazione: “Io alla Fiorentina? L’ho sempre vista come una delle grandi squadre del nostro calcio anche da giocatore. Credo sia il sogno di qualsiasi allenatore giovane arrivare un giorno su una panchina come quella viola"