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Ds Dortmund: "Emre Mor? Ha tanti estimatori. Fiorentina? No a speculazioni di mercato"

Kicker.de, uno dei più autorevoli portali calcistici in Germania, riporta le parole del ds del Borussia Dortmund a proposito del possibile trasferimento di Emre Mor in viola: "Ha molti estimatori, sì....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2017 16:11
Ds Dortmund: "Emre Mor? Ha tanti estimatori. Fiorentina? No a speculazioni di mercato" - BOCHUM, GERMANY - JULY 22: Emre Mor of Dortmund runs with the ball during the preseason friendly match between VfL Bochum and Borussia Dortmund at Vonovia Ruhrstadion on July 22, 2017 in Bochum, Germany. (Photo by Christof Koepsel/Bongarts/Getty Ima
BOCHUM, GERMANY - JULY 22: Emre Mor of Dortmund runs with the ball during the preseason friendly match between VfL Bochum and Borussia Dortmund at Vonovia Ruhrstadion on July 22, 2017 in Bochum, Germany. (Photo by Christof Koepsel/Bongarts/Getty Ima
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Kicker.de, uno dei più autorevoli portali calcistici in Germania, riporta le parole del ds del Borussia Dortmund a proposito del possibile trasferimento di Emre Mor in viola: "Ha molti estimatori, sì. Fiorentina? Non voglio partecipare alle speculazioni di mercato".

 

 

 

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