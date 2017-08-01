Ds Dortmund: "Emre Mor? Ha tanti estimatori. Fiorentina? No a speculazioni di mercato"
Kicker.de, uno dei più autorevoli portali calcistici in Germania, riporta le parole del ds del Borussia Dortmund a proposito del possibile trasferimento di Emre Mor in viola: "Ha molti estimatori, sì....
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2017 16:11
Kicker.de, uno dei più autorevoli portali calcistici in Germania, riporta le parole del ds del Borussia Dortmund a proposito del possibile trasferimento di Emre Mor in viola: "Ha molti estimatori, sì. Fiorentina? Non voglio partecipare alle speculazioni di mercato".