Notizie Dortmund Fiorentina

Ex obiettivi, Emre Mor è del Celta Vigo. Il Dortmund: "Rispettiamo la sua scelta"
29 agosto 2017 23:11
Di Marzio: "La Roma aveva offerto 20 mln per Emre Mor, ma il Dortmund aveva rifiutato"
02 agosto 2017 12:59
Ds Dortmund: "Emre Mor? Ha tanti estimatori. Fiorentina? No a speculazioni di mercato"
01 agosto 2017 16:11
Dortmund, via Tuchel, ma ora Paulo Sousa non interessa più: i risultati negativi...
30 maggio 2017 17:34
Kalinic al Borussia Dortmund con Sousa: cosa c'è di vero
21 marzo 2017 18:34
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