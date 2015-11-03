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Notizie Dortmund Fiorentina

Ex obiettivi, Emre Mor è del Celta Vigo. Il Dortmund: "Rispettiamo la sua scelta"

29 agosto 2017 23:11

Di Marzio: "La Roma aveva offerto 20 mln per Emre Mor, ma il Dortmund aveva rifiutato"

02 agosto 2017 12:59

Ds Dortmund: "Emre Mor? Ha tanti estimatori. Fiorentina? No a speculazioni di mercato"

01 agosto 2017 16:11

Dortmund, via Tuchel, ma ora Paulo Sousa non interessa più: i risultati negativi...

30 maggio 2017 17:34

Kalinic al Borussia Dortmund con Sousa: cosa c'è di vero

21 marzo 2017 18:34

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