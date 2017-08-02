Di Marzio: "La Roma aveva offerto 20 mln per Emre Mor, ma il Dortmund aveva rifiutato"

I tedeschi chiedevano una cifra prossima ai 30 mln, ma ora sembrano aver abbassato le pretese

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha svelato un curioso retroscena sul giovane talento turco Emre Mor, attualmente di proprietà del Borussia Dortmund ma finito nel mirino sia della Fiorentina che della Roma.

"I giallorossi prima di comprare Cengiz Under avevano provato a comprare il gioiello del Dortmund Emre Mor".

Si sofferma poi sui dettagli dell'offerta: "Un’offerta concreta figlia di un interesse reale: 20 milioni più bonus il pacchetto presentato da Monchi in Germania. Rifiutata dal club tedesco che chiedeva 25 + 5 di bonus ad inizio mercato".

E su quella della Fiorentina: "Una cifra monstre per i giallorossi, così come per la Fiorentina che sta provando a prenderlo a cifre molto più basse, attorno ai 12/13 milioni più bonus. Praticamente la metà di quanto richiesto dal Dortmund, che ha abbassato le pretese rispetto a giugno".