Ex obiettivi, Emre Mor è del Celta Vigo. Il Dortmund: "Rispettiamo la sua scelta"

L'ex obiettivo viola Emre Mor, è un nuovo giocatore del Celta Vigo. Il Ds del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha commentato così la notizia di mercato: “Rispettiamo questa decisione e auguriamo a Emr...

A cura di Redazione Labaroviola 29 agosto 2017 23:11

Dortmund's Turkish midfielder Emre Mor warms up prior to the German first division Bundesliga football match between FC Augsburg and Borussia Dortmund on May 13, 2017 in Augsburg, southern Germany. / AFP PHOTO / Christof STACHE / RESTRICTIONS: DURIN

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