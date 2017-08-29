Ex obiettivi, Emre Mor è del Celta Vigo. Il Dortmund: "Rispettiamo la sua scelta"
L'ex obiettivo viola Emre Mor, è un nuovo giocatore del Celta Vigo. Il Ds del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha commentato così la notizia di mercato: “Rispettiamo questa decisione e auguriamo a Emr...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2017 23:11
L'ex obiettivo viola Emre Mor, è un nuovo giocatore del Celta Vigo. Il Ds del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha commentato così la notizia di mercato: “Rispettiamo questa decisione e auguriamo a Emre successo per il suo futuro”.