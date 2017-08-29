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Ex obiettivi, Emre Mor è del Celta Vigo. Il Dortmund: "Rispettiamo la sua scelta"

L'ex obiettivo viola Emre Mor, è un nuovo giocatore del Celta Vigo. Il Ds del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha commentato così la notizia di mercato: “Rispettiamo questa decisione e auguriamo a Emr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2017 23:11
Ex obiettivi, Emre Mor è del Celta Vigo. Il Dortmund: "Rispettiamo la sua scelta" - Dortmund's Turkish midfielder Emre Mor warms up prior to the German first division Bundesliga football match between FC Augsburg and Borussia Dortmund on May 13, 2017 in Augsburg, southern Germany. / AFP PHOTO / Christof STACHE / RESTRICTIONS: DURIN
Dortmund's Turkish midfielder Emre Mor warms up prior to the German first division Bundesliga football match between FC Augsburg and Borussia Dortmund on May 13, 2017 in Augsburg, southern Germany. / AFP PHOTO / Christof STACHE / RESTRICTIONS: DURIN
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L'ex obiettivo viola Emre Mor, è un nuovo giocatore del Celta Vigo. Il Ds del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha commentato così la notizia di mercato: “Rispettiamo questa decisione e auguriamo a Emre successo per il suo futuro”.

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